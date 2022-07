Dani Alves continua a giocare. Il brasiliano ex Juve, ormai 39enne, ha firmato un contratto con il Pumas per la stagione in corso del campionato nazionale messicano dopo essersi svincolato dal Barcellona. "Per molti, venire qui potrebbe suonare folle, ma per me il calcio significa molto di più che calciare o inseguire una palla. Un'Università rappresenta l'unione con la società ed è fatta perché le persone possano lottare per i propri sogni" ha detto il calciatore durante la sua presentazione.