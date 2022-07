Toronto, Bernardeschi subito a segno: "Un gol speciale"

TORONTO (Canada) - Una notte magica per Federico Bernardeschi che al suo esordio in maglia Toronto ha realizzato subito la prima rete in Mls. L'ex Juve, nel poker rifilato dalla sua nuova squadra contro Charlotte, ha prima realizzato un assist in apertura poi ha realizzato la rete del 3-0. Al termine della partita è evidente la soddisfazione per l'azzurro che in conferenza stampa ha dichairato: "Per me il primo gol è stato speciale, oggi era importante vincere per la squadra. Per i tifosi, per la fiducia e per il futuro. Oggi inizia una nuova stagione con Toronto e quindi ben fatto".