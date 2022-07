Real, pareggio con il Club America: a segno Benzema e Hazard

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) - E' finita 2-2 l'amichevole, giocata all'Oracle Park di San Francisco, tra il Real Madrid e il Club America. A passare in vantaggio è stata la formazione messicana con il gol di Henry dopo appena cinque, ma poi il solito Benzema al 23' ha trovato la rete dell'1-1. Nel secondo tempo Carlo Ancelotti ha rivoluzionato la sua squadra inserendo Tchouameni, Camavinga, Hazard, Militao, Valverde, Ceballos, Alaba e Rodrygo e il Real è andato sopra 2-1 grazie al rigore trasformato da Hazard al 55'. Nel finale, però, dopo diverse occasioni sprecate dai blancos è arrivato il pareggio del Club America: Fidalgo si è procurato un rigore, Lunin l'ha parato ma l'arbitro l'ha fatto ripetere per la posizione irregolare del portiere e l'ex attaccante del Real, alla seconda chance, non ha fallito l'occasione.