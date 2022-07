Zagallo ricoverato in Brasile. L'amico Pelé: "Coraggio, vecchio lupo"

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Fiato sospeso in Brasile e tra i tifosi di tutto il mondo, che sono in ansia per le condizioni di Mario Zagallo, 91 anni il prossimo 9 agosto, ricoverato in un ospedale di Barra da Tijuca (a Rio de Janeiro), per un'infezione respiratoria. L'ex ct della Seleçao, campione del mondo da calciatore e poi da ct, è "in condizioni stabili nel reparto di terapia semi-intensiva. Negativo al Covid, Zagallo è lucido e non ha bisogno di supporto respiratorio", ha fatto sapere l'ospedale in una nota.