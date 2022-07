Diretta Liverpool-Manchester City Community Shield alle 18: dove vedere la finale in tv e streaming

LEICESTER (Inghilterra) - La stagione calcistica inglese comincia ufficialmente questa sera, con Liverpool e Manchester City che si sfideranno per il Community Shield al King Power Stadium di Leicester. I Reds di Jurgen Klopp, hanno vinto Fa Cup e Carabao Cup, sfiorando il titolo in Premier League, dopo un esaltante duello che ha poi premiato il City di Guardiola, e la Champions League, fallendo nell'ultimo ostacolo contro il Real Madrid. Quasi due mesi dopo, gli uomini di Jurgen Klopp affrontano i rivali per il primo trofeo della nuova stagione. Il Liverpool è reduce da una precampionato piuttosto altalenante: in quattro amichevoli disputate, i Reds ne hanno vinte due e perse altrettante, l'ultima delle quali per 1-0 contro gli austriaci del Red Bull Salisburgo. C'è grande attesa per la prova di Darwin Nunez che dovrebbe, almeno inizialmente, partire dalla panchina. Il Manchester City campione d'Inghilterra in carica spera invece di arricchire la sua importante bacheca con un altro prestigioso trofeo. La pre-season, per la squadra di Pep Guardiola, è stata decisamente positiva: i Citizens infatti hanno vinto entrambe le sfide contro Club America e Bayern Monaco. C'è grande interesse per il debutto ufficiale di Erling Haaland. Tanti gli assenti di lusso. Klopp non avrà a disposizione Alisson, Diogo Jota e Oxlade-Chamberlain. Defezioni importanti anche per Pep Guardiola: saranno assenti Laporte e Mendy.