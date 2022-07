Gabriel Jesus si è già preso l'Arsenal: tripletta e show nel 6-0 al Siviglia

LONDRA (Inghilterra) - In attesa del debutto in Premier League contro il Crystal Palace di Patrick Vieira del prossimo 5 di agosto, l'Arsenal di Mikel Arteta conclude il suo straordinato precampionato con un altro successo. Dopo aver battuto il Norimberga (5-3), l'Everton (2-0), l'Orlando City (3-1) e il Chelsea (4-0) durante la tournée negli Stati Uniti i Gunners si sono imposti con un netto 6-0 nell'Emirates Cup contro il Siviglia di Julen Lopetegui. Doppietta per Bukayo Saka, al 10' (su calcio di rigore) e al 19'. Tripletta e show di Gabriel Jesus (13', 15' e 77'), che in questa pre-season ha messo a referto 7 gol in 5 partite. La rete finale invece porta la firma di Eddie Nketiah, all'88'.