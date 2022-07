AMSTERDAM (Olanda) - Il Psv Eindhoven di Ruud Van Nistelrooy festeggia la vittoria della Supercoppa olandese battendo in finale, ad Amsterdam, l'Ajax per 5-3. Decisivo Guus Til, autore di unauna tripletta. Di Gapko e Xavi Simons le altre due reti. Per la squadra di casa i gol di Bergwijn, Antony e Kudus non bastano: alla Johan Cruijff Arena è il Psv a far festa.