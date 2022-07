Trionfo Psg in Supercoppa di Francia: poker al Nantes

TEL-AVIV (ISRAELE) - Il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa di Francia: gli uomini di Christophe Galtier superano 4-0 il Nantes e si aggiudicano il primo trofeo stagionale. Allo stadio Bloomfield di Tel-Aviv , i campioni di Francia premono sull'accelatore e indirizzano il match a loro favore fin dalle prime battute: dopo la traversa di Marquinhos al 13', segnano Messi al 22' e Neymar , nel recupero del primo tempo, con una pennellata su calcio di punizione. Nella ripresa il Psg amministra il doppio vantaggio e trova anche il gol del 3-0 con un colpo di tacco di Sergio Ramos al suo terzo gol in 14 partite ufficiali con la maglia parigina. I campioni di Francia esagerano e firmano anche il poker con un calcio di rigore trasformato da Neymar a 9' dal triplice fischio. Il Psg si aggiudica così la sua 11esima Supercoppa di Francia e torna a vincere il trofeo dopo la sconfitta per 1-0 maturata un anno fa contro il Lille .

Il Psg vince la Supercoppa: Neymar incontenibile

Il Paris Saint-Germain preme sull'acceleratore e sfiora il gol del vantaggio al 5' con una conclusione di Hakimi, parata ottimamente dall'ex portiere della Fiorentina Lafont e al 13', con la traversa di Marquinhos su azione d'angolo. Dopo un pirmo quarto d'ora da incubo, il Nantes prende le misure all'undici di Galtier e mette più volte in apprensione la retroguardia parigina. Al 20' i canarini sfiorano addirittura il clamoroso vantaggio: Donnarumma salva i suoi con una parata da urlo su conclusione a giro di Blas. Trascorrono solo due minuti e il Psg passa in vantaggio: è il 22' quando Neymar trova Messi che controlla la sfera e salta Lafont per l'1-0. Gli uomini di Galtier controllano il match e raddoppiano poco prima della fine del primo tempo con una pennellata su punizione di Neymar, che mette a segno un gol da fuoriclasse. Nella ripresa il Psg gestisce il risultato e trova anche il gol del 3-0 con Sergio Ramos che, con un colpo di tacco, chiude virtualmente il match. La ciliegina sulla torta arriva al minuto 81 quando Neymar firma poker e doppietta personale trasformando un calcio di rigore. Il Psg si aggiudica così l'11esima Supercoppa della sua storia.