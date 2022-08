Suarez, che emozione alla presentazione con il Nacional: tifosi in delirio

MONTEVIDEO - Tutta Montevideo è in festa per il clamoroso ritorno di Luis Suarez al Nacional. La presentazione ufficiale dell'attaccante, che torna alla sua squadra del cuore, quella che lo ha lanciato da giovane nel grande calcio, è stata seguita da trentamila tifosi che hanno riempito gli spalti dello stadio 'Gran Parque Central'. Una presentazione da brividi, con un Suarez visibilmente emozionato: "In nessun altro posto potrei essere più felice di quanto lo sia qui. Ho tre figli meravigliosi, e un loro grande desiderio era di vedermi giocare nel Nacional: ora succederà. Voglio ridare a voi ciò che voi avete dato a me e alla mia famiglia. Lo farò in campo, assieme ai miei compagni perché senza di loro non sarebbe possibile. Sono venuto qui per vincere, sono in una grande squadra che può ambire a dei titoli".