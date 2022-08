Episodio shock in Argentina: arbitro donna aggredita alle spalle!

Momenti di panico in Argentina, dove un arbitro donna è stata aggredita da calciatore durante una partita. È successo in Terza Divisione, tra Deportivo Independencia e Garmense, dove Dalma Cortadi ha ammonito il calciatore Cristian Tirone, che ha reagito colpendo duramente la donna alle spalle e facendola cadere a terra. Un episodio clamoroso con i guardalinee e la sicurezza che sono intervenuti immediatamente per fermare il calciatore. La partita è stata immediatamente sospesa. Il calciatore invece è stato arrestato subito dopo essere uscito dal campo mentre la direttrice di gara è stata controllata in un ospedale vicino e rimandata a casa ore dopo.