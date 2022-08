TORINO - Di fianco sembrano il gigante e il bambino eppure sono entrambi colossi nei rispettivi sport: da una parte Lorenzo Insigne, la nuova star della Toronto del soccer MLS, dall'altra il mito LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e uno dei più grandi cestisti Nba di ogni epoca. Un incontro casuale, in un locale in Canada: l'occasione per stringersi la mano (e che differenza di mani...) e per posare per le foto social. Gli scatti hanno in breve fatto il giro del mondo.