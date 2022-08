Ronaldo e il "record" su Twitter: è il giocatore più insultato

MANCHESTER (Inghilterra) - Secondo un report realizzato da The Alan Turing Institute e Ofcom, quasi tre quarti dei calciatori della Premier League ha ricevuto messaggi offensivi nella scorsa stagione. Alcuni di loro addirittura su base giornaliera. Ben 2,3 milioni di messaggi sono stati indirizzati ai giocatori del campionato inglese durante i primi cinque mesi della stagione 2021-22, per un totale di 60.000 post ritenuti offensivi. La curiosità è che la maggior parte di questi siano stati nei confronti di Cristiano Ronaldo, leader di questa speciale classifica con qualcosa come 12.520 tweet offensivi incassati.