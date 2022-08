Pirlo, esordio amaro con il Karagumruk: perso il derby con Farioli

Scatta il campionato turco ed arriva un ko per Andrea Pirlo che cade subito nel derby fra due tecnici italiani con Francesco Farioli. L'Alanyaspor vince in casa del Fatih Karagumruk per 4-2. Eduardo e Bekiroglu permettono alla squadra di Farioli di andare al riposo sul 2-0, Borini accorcia, Eduardo va ancora a segno, poi un altro italiano, Biraschi, sigla il 2-3 prima del poker nel recupero timbrato da Yardimci. Parte invece con una vittoria l'Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella: 3-2 in casa del Giresunspor con le reti dell'ex Udinese e Napoli Inler, Belhanda e Onyekuru. Assente Mario Balotelli.