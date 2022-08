Diretta Real Madrid-Eintracht ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

HELSINKI (Finlandia) - Carlo Ancelotti mette nel mirino un altro trofeo. Questa sera il suo Real Madrid campione d'Europa in carica si gioca la Supercoppa Europea contro Eintracht Francoforte vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League. L'allenatore italiano vuole iniziare la stagione con il piede giusto: "Vogliamo vincere tutto, vogliamo il sextete". Sicuramente meno ambizioni invece per la squadra tedesca guidata da Glasner, il cui obiettivo è prima di tutto riscattare, almeno nella prestazione, l’umiliante 1-6 subìto in casa contro il Bayern Monaco nella prima giornata di Bundesliga.