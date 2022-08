La Copa Libertadores pare la... Coppa del Brasile!

TORINO - La Copa Libertadores si trasforma in... Taça do Brasil. Con il pass ottenuto in nottata dall'Athletico Paranaense (contestatissima vittoria 1-0 all'Estadio Jorge Luis Hirschi di La Plata contro l'Estudiantes) sono infatti 3 le rappresentanti verdeoro che hanno raggiunto le semifinali: i rossoneri, il Flamengo e il Palmeiras. Un dominio totale: il dato è confermato anche dalla Copa Sudamericana dove sono 2, Atletico Goianiense e San Paolo, le brasiliane approdate al penultimo atto.

Dopo lo 0-0 dell'andata di 7 giorni fa, a La Plata è successo di tutto: sul banco degli imputati ci salgono il Var e l'arbitro uruguaiano Andrés Matonte Cabrera , rei di aver annullato il vantaggio di Luciano Lollo al 18' della ripresa per un fuorigioco, molto più che dubbio, di J orge Morel . Un gol che avrebbe spianato la strada ai Pincharratas verso la semifinale con il Palmeiras detentore della Coppa. Quando tutto lascia pensare ai supplementari, al 5' di recupero, passano i brasiliani: giocata geniale di Vitinho e susseguente cross per la testata di Vitor Roque che batte Andujar e fa esplodere la festa dell'Athletico Paranaense.

DAVIDE CONTRO I GOLIA

A tentare di mettere i bastoni tra le ruote a Flamengo, Palmeiras e Athletico Paranaense nella rincorsa al trofeo per club più importante del continente è rimasta solo un’argentina. Non è il Boca Juniors, non è nemmeno il River Plate. E’ il Vélez Sarsfield allenato da Alexander El Cacique Medina: sono alla quarta semifinale di Libertadores della propria storia e, a Liniers, si sogna già il clamoroso bis del 1994, quando con El Virrey Carlos Bianchi El Fortín vinse la sua unica Coppa. Facendo fuori due brasiliane nel girone (Palmeiras e Cruzeiro) e una in finale (San Paolo).

COPA LIBERTADORES. Ritorno quarti di finale. Flamengo (Bra)*-Corinthians (Bra) 1-0 (st 7’ Pedro); Palmeiras (Bra)*-Atletico Mineiro (Bra) 6-5 dcr; Talleres (Arg)-Vélez Sarsfield (Arg)* 0-1 (st 34’ Julián Fernández);Estudiantes de La Plata (Arg)-Athletico Paranaense (Bra)* 0-1 (st 50’ Vitor Roque)

*qualificata

COPA SUDAMERICANA. Ritorno quarti di finale. Atlético Goianiense (Bra)*-Nacional (Uru) 3-0 (pt 5’ Luiz Fernando, 46’ Baralhas; st 8’ Luiz Fernando); Independiente del Valle (Ecu)*-Deportivo Tachira (Ven) 4-1 (pt 26’ Hernandez/D, 32’ Chavez/I, 50’ rig Sornoza/I; st 19’ Diaz/I, 36’ rig. Faravelli/I); Cearà (Bra)-San Paolo (Bra)* 5-6 dcr; Internacional Porto Alegre (Bra)-Melgar Arequipa (Per)* 1-3 dcr

*qualificata