Mls, Bernardeschi trascina il Toronto. In gol anche Insigne

TORONTO (Canada) - Seconda vittoria consecutiva del Toronto che, nella 25ª giornata del gruppo Est di Mls, batte 3-1 i Portland Timbers ed aggancia Atlanta Utd e Charlotte a quota 29 punti, al penultimo posto della classifica, a +7 sul fanalino di coda DC United. Protagonisti del match gli azzurri Lorenzo Insigne , autore del momentaneo 2-1 al 79', e Federico Bernardeschi , che ha fatto calare il sipario al Bmo Field a 5' dal triplice fischio finale. Di Osorio al 41' per i padroni di casa e Van Rankin al 73' per gli ospiti le altre reti della sfida. In campo dal 1' e per l'intero arco dell'incontro anche l'altro italiano Domenico Criscito .

Bernardeschi: "È incredibile"

"Andiamo!", urla Insigne alle telecamere al termine del match: "Sono troppo contento per aver segnato il primo gol in casa. Tutti per uno". Così, invece, Bernardeschi: "Andiamo, andiamo! Ben fatto! Wow, è incredibile... incredibile. C'mon", ricevendo su Instagram il like di Chiellini.

Higuain resta a secco, vola il Los Angeles Fc senza Chiellini

L'Inter Miami di Gonzalo Higuain, che deve accontentarsi di un assist, vince 3-2 contro New York City con doppietta di Pozuelo e gol di Lassiter: il club di proprietà di David Beckham sale così al sesto posto del medesimo girone in coabitazione con Orlando, Cincinnati e New England Revolution con 33 punti. Nel gruppo Ovest, invece, prosegue la marcia del Los Angeles Fc: senza Giorgio Chiellini, la capolista travolge 5-0 Charlotte con reti di Jesus Murillo, Cifuentes, Carlos Vela, Arango ed autogol di Walkes. Orlando, con Pato in campo dal 1', si impone di misura a New York con i Red Bulls (Facundo Torres al 17'), i Chicago Fire - con Shaqiri ammonito e sostituito al 79' - crollano 4-1 a Philadelphia con l'Union.