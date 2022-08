Manchester United, disastro annunciato. Bufera sui Glazer: «Club marcio»

La crisi infinita, l’inferno dei Diavoli è vissuta, dai grandi ex agli opinionisti fino ai comuni tifosi, come solo in Inghilterra si possono affrontare i drammi veri: prendendone coscienza e sfoderando l’humour. L’ex Capitano del Red Devils Phil Neville non ha peli sulla lingua: «Stiamo assistendo all'annientamento del Man United. Sono stati malmenati, maltrattati, presi in giro come non avrei mai immaginato. E ora non c'è nessun posto dove nascondersi. Guardo lo United da 42 anni e non riesco a pensare a un momento in cui le cose siano andate così male nel primo tempo».

GLAZER OUT

I responsabili di questo disastro hanno, secondo i tifosi di Old Trafford, un cognome ben preciso: Glazer. I proprietari statunitensi del club sono contestati da lustri. I puristi del tifo mancuniano in red hanno addirittura disertato lo stadio, fondato un club alternativo, il Football Club United of Manchester, campionato dilettanti (Northern Premier League) e gioca le gare casalinghe al Broadhurst Park, 4.400 spettatori. Spessissimo esaurito. All’inizio sembrava l’iniziativa di pochi pasdaran, ma ora passa il tempo e la fronda antiamericana cresce. L’ultima idea è lasciare vuoto Old Trafford lunedì 22 contro il Liverpool: dopo lo scempio di Brentford #EmptyOldTrafford è tornato trending topic su Twitter, sintomo della protesta che monta. Inarrestabile. Aggiunge ancora Neville: «Joel Glazer deve salire sull'aereo domani. Deve andare a Manchester e deve iniziare ad analizzare i problemi dal club e dire a tutti qual è il suo piano. Quando un'azienda sta fallendo e non funziona, è colpa del proprietario. E lo United sta fallendo, miseramente. Lo stadio è decrepito e in decomposizione. Quindici anni fa Old Trafford era un’eccellenza, davvero il Theatre of Dreams. Devono assumersi le loro responsabilità: il club è marcio». Il MUST, il Manchester United Supporters’ Trust ha rilasciato un comunicato di fuoco: «Quello a cui abbiamo assistito stasera è un imbarazzo - no, un'umiliazione - per i tifosi del Manchester United. Eppure per molti versi non è stata una sorpresa». Non resta dunque che provare a scacciare l’angoscia per un futuro nerissimo con l’ironia, il sarcasmo. Twitta Dean66: «È giusto che abbiamo scelto un kit verde brillante perché è il volto di ogni fan del Man United che guarda. Mal di pancia, conati di vomito». RedBarone aggiunge: «La possibilità di Frenkie de Jong di firmare per lo United è appena passata dallo 0% allo 0%». Andrew profetizza: «Se Brighton e Brentford ci hanno surclassati, che succederà quando affronteremo il City, il Liverpool e l’Arsenal? Siamo candidati alla retrocessione ed Erik ten Hag salterà entro Natale». Chiosa BarottaDevil: «Il Man United otterrà sicuramente i primi punti prima della pausa per i Mondiali». Sipario. Almeno fino alla prossima débâcle.