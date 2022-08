Rigore di Bernardeschi e magia di Criscito, ma il Toronto fa 2-2

TORONTO - Quinto risultato utile consecutivo per il Toronto. I canadesi pareggiano 2-2 contro il New England Revolution grazie alle firme di due italiani, Federico Bernardeschi, sempre più leader e a quota quattro marcature in MLS, e Domenico Crescito. I padroni di casa prima passano in vantaggio con il calcio di rigore dell'ex Juve, poi si fanno rimontare tra il primo e il secondo tempo da McNamara e Rennicks. Al 75', però, ecco la perla dell'ex capitano del Genoa. Bradley, vecchia conoscenza del calcio italiano - ha vestito le maglie di Chievo Verona e Roma -, crossa dalla destra e di prima intenzione l'azzurro fa partire un sinistro sotto l'incrocio imparabile per il portiere avversario Petrovic. La prima rete in MLS dell'italiano è un'autentica magia che si guadagna gli applausi e la standing ovation dell'intero pubblico della BMO Field. In campo per 90' anche Lorenzo Insigne, che rimane però a secco e resta a quota due reti nella sua nuova avventura canadese.