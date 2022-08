Xavi rilancia: "Ci vuole il tempo effettivo!"

TORINO - Adesso basta perdere tempo! A poco più di 72 ore dalla seconda gara di Liga, domenica alle 22 in terra basca ad Anoeta contro la Real Sociedad, il tecnico del Barcellona Xavi Hernández , pone il fuoco su un problema che, nell’esordio blaugrana in campionato, pare aver penalizzato la sua squadra. Il Barcellona, infatti, contro il Rayo Vallecano, è stato sistematicamente “vittima” del club madrileno. Ecco dunque che Xavi riaccende un dibattito su una possibile, e nel suo caso auspicabilissima, modifica che bisognerebbe apportare al regolamento: fermare il cronometro quando il pallone non è in gioco. In pratica: adottare il tempo effettivo, come avviene nel basket solo per citare l’esempio più conosciuto. «Per me è ridicolo. Cosa stiamo aspettando a introdurre il tempo effettivo? In questo modo non dovremmo stare a guardare se ci sono otto minuti o 22 di recupero alla fine di ogni tempo», ha affermato il tecnico dei culé.

PROBLEMA EVIDENTE Il problema delle perdite di tempo è palese in Spagna: la Liga è, tra i 5 top campionati europei, quello con il minor tempo di gioco medio effettivo, che è di 52 minuti e 31 secondi. In pratica, ogni match vengono persi 38' tra proteste, ritardi nel rimettere in gioco il pallone, cure mediche, cambi, interventi del Var e calciatori che si accasciano per i più disparati infortuni. La Premier, considerata il miglior campionato del mondo, ha una media di 2 minuti e 8 secondi in più rispetto agli iberici e il dato dimostra che anche Oltremanica il tempo netto di gioco è eccessivamente basso. Una delle soluzioni adottate nella Liga è allungare il recupero alla fine dei due tempi: le gare che hanno il risultato in bilico sono quelle in cui è maggiore il recupero. Nella nostra Serie A il dato, rispetto a quello della Liga, è migliore: 61 minuti e 35 secondi, ma ci sono casi eclatanti come quello dello scorso Milan-Udinese, durata solamente 45' e 38 secondi. Insomma, la proposta rilanciata da Xavi è destinata a far discutere a lungo. E non solo in Spagna.