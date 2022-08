Toronto ko, Insigne non basta: vince l'Inter Miami di Higuain

MIAMI (Stati Uniti) - Una soluzione al volo dal limite dell'area: così Lorenzo Insinge mette il segno nella partita del Toronto che va però ko a Miami. Non basta infatti la magia dell'ex Napoli alla formaizone di Bradley che viene sconfitta in trasferta dall'Inter Miami di un'altra vecchia conoscenza della nostra Serie A: Gonzalo Higuain. I padroni di casa vincono per 2-1, il Pipita non va a segno ma può festeggiare con i compagni un importante successo. Insigne, in campo dal primo minuto con Bernardeschi e Criscito, risponde alla rete di Mota ma al 44' è Lassiter a siglare la rete decisiva. Sconfitta anche per Los Angeles Fc, che senza l'infortunato Giorgio Chiellini cede 2-1 ai San Jose Earthquakes.