Futre, il ricovero e un occhiolino all'Atletico Madrid

TORINO - Ha fatto impazzire il Portogallo, ha r l’Atlético Madrid, ha sedotto i tifosi della Regia e flirtato con quelli del Milan: ecco perché, in queste ore, mezz’Europa è in ansia e prega per lui. Paulo Jorge dos Santos Futre , 56 anni, ha avuto un problema cardiaco al termine del funerale di sua madre: è stato immediatamente trasportato al Centro Hospitalar Barreiro Montijo, quindi è stato trasferito all’Hospital de Santa Maria, Lisbona. Alcuni media portoghesi hanno affermato che l’ex numero 10 ha avuto un «attacco cerebrovascolare», un ictus, in pratica.

SORRISO SOCIAL Era abituato a saltare avversari come omini del Subbuteo, Paulo Futre: adesso sta tentando di dribblare anche la malattia. Lo fa con il sorriso, come si vede dalla foto postata sul suo account twitter e riportata qui. Sorride nonostante i mille cavi dell’elettrocardiogramma, sorride nonostante le fleboclisi. E non perde il suo humour, né l’affetto per una delle squadre in cui ha giocato, l’Atletico Madrid: «Amici, vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto. Continuerò a lottare, ci sono ancora tante partite da giocare. Un grande abbraccio - ha scritto il portoghese in un tweet -». Ore dopo ha condiviso un video in cui ha spiegato: «In pratica mi è successo questo: ho ricevuto un cartellino giallo, ma tranquilli, non tireranno fuori quello rosso, non mi espelleranno perché smetterò di fumare. Non mi rimane alternativa, non ho altra scelta». Quindi l’occhiolino ai tifosi colchonéros: «Sappiate che ho già chiesto il pigiama a righe bianche e rosse, vediamo se mi accontentano e me ne portano uno», ha concluso con una risata.

DUE PASSI IN ITALIA Futre, 41 volte nazionale con il Portogallo, ha giocato con l'Atlético Madrid in due fasi, la prima tra il 1987 e il 1993, la seconda nel 1997, e dopo il ritiro ha anche ricoperto il ruolo di direttore sportivo del club. Nella sua carriera ha vestito la maglia delle tre grandi del Portogallo - Sporting, Porto e Benfica -, oltre a quelle di Olympique Marsiglia, Reggiana, Milan, West Ham e Yokohama Flügels.