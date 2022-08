Higuain si sfoga: "Ho vissuto 15 anni in modo innaturale"

MIAMI (Stati Uniti) - "Quando si arriva a giocare a livelli molto alti, diciamo d'élite, il comportamento diventa innaturale per qualsiasi persona. Sei costretto a sopportare quello che ti dice la gente per strada e non puoi neanche reagire perché ti registrano. Ho dovuto vivere 15 anni della mia vita in modo totalmente innaturale : si dovrebbero giudicare le persone che fanno davvero le cose sbagliate, non se perdi o vinci una partita o se commetti un errore o sbagli un gol". È questo il durissimo sfogo di Gonzalo Higuain , ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus ed oggi in forza all'Inter Miami, in un'intervista rilasciata ai canali ispanici della Mls.

Higuain: "Felice negli Usa, non potevo più stare in Europa"

"Il mio arrivo qui negli Stati Uniti è stato semplice. La mia voglia di stare in Europa si era esaurita. In quella bolla, in quella pressione costante... Ero nell'occhio del ciclone per tutto quello che facevo. Venire qui mi ha messo ad un più basso livello di esposizione, e poi sono vicino all'Argentina, anche il fuso orario è buono e la città è meravigliosa. Quindi sono felice. Ora mi godo tutto: la mia famiglia, mia moglie e mia figlia, incondizionatamente. Mi godo le cose che prima non potevo godermi e senza essere sotto l'occhio del ciclone. Questo è uno dei momenti più felici che ho vissuto durante la mia carriera: poter finire l'allenamento e dare un bacio a mia moglie e mia figlia, poter finire la partita ed essere lì da loro, ai piedi del campo. Sono cose che non ho mai vissuto e per me sono cose molto importanti al di là dei titoli, dei gol o della carriera che si potrebbe fare. Poi vai via e ciò che rimane davvero è l'amore della tua famiglia e dei tuoi amici, perché nessuno si ricorda più di te, né di quello che hai fatto, né di quello che hai vinto. Rimane nella storia ma nessuno si ricorda, quelli che ti ameranno davvero sono i tuoi amici e la tua famiglia, ecco perché oggi vivo per mia moglie e mia figlia".

Higuain sulla nazionale argentina

"Come va con il ct Scaloni? Sono cambiate molte cose, ma lì ho ancora amici che hanno condiviso tante cose con me. Mi fa piacere che stiano facendo bene, la nazionale argentina sta vivendo davvero un grande momento e sta arrivando molto bene ai Mondiali. Auguro loro il massimo dei successi e delle conquiste, sappiamo quanto sia difficile la Coppa del Mondo. Sappiamo che è un'esperienza unica, spero che vada molto bene per loro. Quando abbiamo giocato la Coppa del Mondo del 2014 con Bosnia, Iran e Nigeria, ci sono costate moltissimo tutte le partite... Sono state tutte partite tirate, non importa quale rivale affronti, il Mondiale è diverso da tutto", conclude Higuain.