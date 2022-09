Bernardeschi, che scivolone dal dischetto, ma segna lo stesso

TORONTO (CANADA) - Finisce 2-2 il big match di Mls tra Toronto e Los Angeles Galaxy. Grande protagonista della sfida, ancora una volta, è stato Federico Bernardeschi. L'ex Juve ha infatti messo a segno il suo sesto gol in otto partite di campionato.

Bernardeschi, rigore col brivido

Un gol con brivido. Sì, proprio così, perché l'italiano, sul risultato di 1-1 - Jimenez aveva pareggiato il momentaneo vantaggio ospite firmato da un altro ex bianconero, Douglas Costa -, si è guadagnato un calcio di rigore e si è preso la responsabilità di calciare dagli undici metri. Rincorsa e poi l'imprevisto: scivolone mentre sta per tirare. La palla parte comunque con la giusta potenza, il portere avversario intuisce, tocca la sfera ma non riesce a parare. Il numero 10 del Toronto, poi, si alza dal terreno di gioco ed esulta insieme ai compagni. La gioia della squadra di Insigne e Criscito dura però appena otto minuti. A 60" dal novantesimo, infatti, l'ex Barcellona Riqui Puig trova la rete del definitivo 2-2.