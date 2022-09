Attentato a Federcalcio turca, Erdogan telefona al vicepresidente

ISTANBUL (Turchia) - La Federcalcio turca denuncia un assalto armato nel centro tecnico e nei propri uffici. ”Mentre il Consiglio di amministrazione della Federcalcio turca era in riunione - è scritto nel comunicato ufficiale - una persona o più persone non identificate hanno compiuto un attacco armato al nostro edificio amministrativo, nel centro sportivo delle squadre nazionali e nelle strutture di allenamento".

Le parole di Erdogan

"La nostra più grande consolazione che non ci siano state perdite di vite umane o ferite a seguito dell’attacco - scrive la Tff in una nota ufficiale - le nostre forze di sicurezza sono riuscite a catturare gli autori in brevissimo tempo con l'operazione avviata". Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan - messo a conoscenza dell’attentato - ha raggiunto telefonicamente il vicepresidente della Tff Fuat Oktay esprimendo "tristezza e sostegno” per quanto accaduto in mattinata.