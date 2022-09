Copa Libertadores: impresa Athletico Paranaense, rimonta il Palmeiras e va in finale

TORINO - Clamoroso all’Allianz Parque. Incredibile a San Paolo: contro ogni pronostico, l’Athletico Paranaense elimina il Palmeiras. Sfuma così il sogno del Verdão, bicampione in carica: in finale, per la seconda volta nella storia del club rossonero, ci va la banda di Felipão Scolari .

11 EROI Se volessimo definire la prova del Furacão con un aggettivo, quello più corretto sarebbe eroica e questo nonostante il fatto che, nella partita di andata, i rossoneri di Curitiba avessero vinto 1-0. Il match dell’Allianz Parque s’è messo subito in salita per la banda di Felipão: il Palmeiras ci mette soltanto 3' a riportare la doppia sfida sul piano dell’assoluta parità. La difesa ospite si impappina sul cross di Ze Rafael, non riuscendo a spazzare: Gustavo Scarpa può solo dire muito obrigado, grazie mille, e scaricare l’1-0 alle spalle di Krepski. Non c’è partita, tutto come calcolato da Abel Ferreira, tecnico portoghese del Verdão: i paulisti sono troppo superiori e Dudu è in un momento di forma semplicemente divino. L’unica mezza speranza per il Furacão rossonera si concretizzava al 3' di recupero del primo tempo: rosso sventolato dall’arbitro uruguaiano Ostojich dopo consulto con il Var davanti al naso di Murilo Cerqueira per un fallaccio su Vitor Roque e padroni di casa con un uomo in meno per un tempo intero.

IL MATTONCINO Proprio da questo piccolo mattoncino l’Athletico Paranaense inizia a costruire l’impresa. Nonostante l’uomo in meno, al 10' della ripresa il Palmeiras trovava il gol della momentanea qualificazione grazie al cabezazo, al gran colpo di testa di Gustavo Gómez su cross pennellato da Marcos Rocha. L’Athletico ci crede e non vuole smettere di lottare. Fernandinho si carica sulle spalle la squadra e Pablo trova i suoi 20' di gloria: il numero 5 prima fa 2-1 su imbeccata di Vitor Roque, poi, a 5' dalla fine trova l’assist per Terans che realizza il 2-2. Sull’Allianz Parque cala il gelo: la festa è tutta del Furacão, che stacca il pass per la finale dell’Estadio Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil, Ecuador e tra poche ore saprà chi dovrà sfidare tra Flamengo e Vélez Sarsfield.

PALMEIRAS-ATHLETICO PARANAENSE 2-2

MARCATORI: pt 3' Gustavo Scarpa; st 10' Gustavo Gómez, 19' Pablo, 40' Terans

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha (34' st Mayke), Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Piquerez (42' st Merentiel); Gabriel Menino (42' st Atuesta), Ze Rafael; Dudu, Tabata (1' st Luan), Gustavo Scarpa; Rony (34' st Wesley). A disp. Marcelo Lomba, Breno Lopes, Fabinho, Kuscevic, José Lopez, Rafael Navarro, Vanderlan. All. Abel Ferreira

ATHLETICO PARANAENSE (4-3-3): Krepski; Khellven, Pedro Henrique, Heleno, Abner (1' st Pedrinho); Fernandinho, Erick (18' st Pablo), Santana (1' st Terans); Canobbio (1' st Romulo), Vitor Roque (45' st Matheus Fernandes), Vitinho. A disp. Anderson, Cuello, Leo Cittadini, Matheus Felipe, Nicolàs Hernàndez, Orejuela, Vitor Bueno. All. Felipão Scolari

ARBITRO: Ostojich (Uruguay)

NOTE: ammoniti Santana, Gabriel Menino, Canobbio, Pedrinho, Heleno, Weverton. Calci d’angolo: 6-3 per il Palmeiras. Recupero tempo: pt 4'; st 6'