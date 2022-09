TFC Talk: "Problemi familiari per Insigne, Toronto in ansia"

TORONTO (CANADA) - "Insigne sta affrontando un problema familiare e oggi (sabato, ndr) non si allenerà". È quanto fa sapere TFC Talk, rivelando problemi personali dell'ex capitano del Napoli, a questo punto a rischio per la prossima partita di MLS in casa dell'Atlanta United, in programma domenica all'1.30 (notte italiana). "Per rispetto della famiglia Insigne, non diremo altro", aggiunge TFC Talk, secondo cui Insigne avrebbe già saltato anche l'allenamento di giovedì. Accanto a Lorenzo, in questi giorni, sarebbe rimasto il suo amico e compagno di squadra Criscito, anche lui assente all'allenamento.