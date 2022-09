Mls, Bernardeschi gol e assist d'esterno da 50 metri di Chiellini

ATLANTA (Stati Uniti) - Il Toronto Fc degli italiani Lorenzo Insigne (assente per problemi personali), Mimmo Criscito (ammonito) e Federico Bernardeschi è stato sconfitto per 4-2 a casa dell'Atlanta United trascinato dalla tripletta di Juan Jose Purata. Inutile il rigore trasformato proprio da Bernardeschi al 67' per il momentaneo 2-2. Per i canadesi si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il derby perso contro Montreal. In classifica Toronto occupa il penultimo posto (13°) nella Eastern Conference con 34 punti.