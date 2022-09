Alle 22 c'è Boca Juniors-River Plate: Rojo recupera, Quintero no

TORINO - «Para ser campeón, hoy hay que ganar», per diventare campioni oggi bisogna vincere. Questo coro da stadio, autentica hit in LatinoAmérica, riassume il senso del Superclásico numero 259 della storia del Fútbol. Alle 22 (diretta su Sportitalia) all’Estadio Alberto José Armando, per tutti La Bombonera, si affrontano Boca Juniors e River Plate. Xeneizes e Millonarios, infatti, per tenere vive le chances di trionfo finale nella Liga de Fútbol Profesional hanno assolutamente bisogno dei tre punti: entrambe le squadre, attualmente, si trovano a -5 dall’Atlético Tucumán capolista del campionato. Un passo falso potrebbe essere fatale.

QUI XENEIZES Il Boca Juniors è in un discreto momento di forma: ha vinto in trasferta a Florencio Varela contro il Defensa y Justicia 1-0, quindi ha piegato la capolista 2-1 e, nell’ultimo turno, è andato a vincere a Santa Fe contro il Colón del grande ex Wanchope Ábila con lo stesso risultato. Certo, il tipo di gioco messo in mostra dal Xeneize è tutt’altro che calcio champagne, ma la spettacolarità della manovra non è mai stato un segno distintivo del club anche nell’epoca d’oro: a La Ribera non ti chiedono di giocare un fútbol divertente ed esaltante, ti chiedono di lottare alla morte su ogni palla, di dimostrare amore per i colori e fradiciare di sudore la camiseta. Sempre. E possibilmente di vincere. Hugo El Negro Ibarra, gloria Xeneize che da qualche mese siede in panchina, potrà contare su Marcos Rojo, in dubbio nelle scorse ore per un problema muscolare: giocherà al centro della difesa in coppia con Nicolás Figal. Nel cuore del centrocampo spazio a Alan Varela e Pol Fernandez, mentre gli esterni saranno Martín Payero e Juan Ramírez. Davanti conferma per il bimbo d’oro Luca Daniél Langoni, 19 anni, e 3 gol decisivi finora: il suo partner sarà il Pipa Benedetto, che cerca riscatto dopo un periodo non brillantissimo.

QUI MILLONARIOS Il River Plate, dopo un inizio sofferto in campionato, pare aver imboccato la strada giusta: con la vittoria 2-0 contro il Barracas Central (la squadra del cuore di Chiqui Tapia, il presidente dell’Afa) nello scorso fine settimana i Millonarios hanno allungato a 6 la striscia di partite senza sconfitte. Franco Armani pare aver superato il dolorino al muscolo pettineo e dovrebbe essere in grado di difendere la porta biancorossa, recuperando il suo posto da titolare, come Enzo Pérez e Andrés Herrera: saranno loro due, verosimilmente, a sostituire gli squalificati Bruno Zuculini ed Elías Gómez. Gli unici veri dubbi che tormentano il Muñeco Gallardo sono le possibilità di giocare di Pablo Solari e chi schierare al posto di JuanFer Quintero. Solari è da pochissimo in gruppo dopo la lesione al bicipite femorale: schierarlo dal 1' sarebbe un azzardo che potrebbe essere pagato caro nelle prossime settimane. Il suo posto sarà occupato da Ezequiél Barco. Il colombiano, invece, è sicuro assente: per la sua sostituzione si candidano Agustín Palavecino e Santiago Simón.

POLIZIA IN FORZE Il Governo della città di Buenos Aires ha previsto un massiccio invio di Polizia per la supersfida: a La Boca arriveranno oltre 1.200 agenti, per vigilare sulla sicurezza dell’evento dentro e fuori dallo stadio. L’assenza di tifosi del River (in Argentina, da lustri, i tifosi ospiti non possono recarsi alle partite) dovrebbe evitare comunque criticità. Inoltre ci saranno 120 agenti speciali che lavoreranno nel programma statale Tribuna Segura ai tornelli: avranno il compito di pizzicare eventuali infiltrati e di fermare tifosi sottoposti a Derecho de Admisión, il Daspo argentino, e impedire loro di entrare sugli spalti. I cancelli verranno aperti alle 13 di Buenos Aires, le 18 italiane, ossia 4 ore prima del fischio d’inizio. La Bombonera giocherà una partita tutta sua: è la prima volta che si gioca un Superclásico con il pubblico dalla semifinale di ritorno di Copa Libertadores. Poi ci fu la pandemia di Covid e gli impianti vennero chiusi al pubblico: anche El Templo del Fútbol Mundial, anche lo stadio più mistico del mondo avrà un suo peso nel derby più caldo e passionale del Pianeta.

ESTADIO ALBERTO JOSE’ ARMANDO, ORE 22

diretta Sportitalia

BOCA JUNIORS (4-4-2): Rossi; Advíncula, Figal, Rojo, Fabra; Payero, Pol Fernández, Varela, Ramírez; Langoni, Benedetto. All. Ibarra

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Herrera, Mammana, Díaz, Milton Casco; Palavecino, Enzo Pérez, Aliendro, De la Cruz; Barco, Beltrán. All. Gallardo

ARBITRO: Darío Herrera