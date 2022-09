Wolverhampton Wanderers: Diego Costa e un video da... paura!

TORINO - Quando si dice esagerare. Ieri è stato il giorno dell’annuncio ufficiale della firma di Diego Costa con i Wolverhampton Wanderers. Il brasiliano naturalizzato spagnolo, reduce da un’esperienza tutt’altro che indimenticabile con l’Atletico Mineiro, era libero da dicembre dello scorso anno e si stava allenando, da solo, a Madrid. Il Wolverhampton ha deciso di scommettere su di lui e di riportarlo in Premier League, dove il lusobrasiliano aveva già giocato per 3 stagioni vestendo la maglia del Chelsea. I Wolves, però, hanno dovuto superare non poche difficoltà per portare a termine l’operazione: Diego Costa, infatti aveva ricevuto in un primo tempo un rifiuto dalla FA alla richiesta di permesso di lavoro. Solo dopo l’appello del club arancionero la situazione del bomber, che non disputa un match ufficiale da inizio dicembre 2021, si è sbloccata e la trattativa è adata a buon fine, permettendo al Wolverhampton di annunciare il rinforzo su Twitter: «Non capita tutti i giorni di ingaggiare un fenomeno con un palmarès del genere», ha scritto il club accompagnando il messaggio da un video assolutamente inusuale.