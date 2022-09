Nuovo record nel Regno Unito: esordio e assist in prima squadra a 13 anni!

L'esordio in campo di un ragazzo di 13 anni in prima squadra in un match della Northen Irish League Cup ha fatto registrare un nuovo record nel Regno Unito. Si tratta di Cristopher Atherton, debuttante martedì 13 settembre con il Glenavon FC, squadra nordirlandese. Entrato in campo durante il secondo tempo del match contro il Dollingstown (vinto con il netto risultato di 6-0), il giovane Atherton si è fatto notare anche per realizzato un assist al suo primo pallone toccato, contribuendo così al gol che ha chiuso definitivamente la partita. Per la precisione l'esordio è arrivato all'età di 13 anni e 329 giorni, infrangendo il primato (che reggeva da 42 anni) precedentemente stabilito da Eamon Collins, che entrò per la prima volta in campo con il Blackpool il 9 settembre 1980, quando aveva 14 anni e 323 giorni. Nonostante questo non si tratta di un record del mondo: il giocatore più giovane ad aver esordito in prima squadra è infatti Eric Marshall, entrato in campo per la prima volta all'età di 11 anni, il 18 aprile 2021, con la maglia del Gar'Ou. Prima di Marshall, il primato apparteneva a Mauricio Baldivieso, che fece il suo debutto a 12 anni con il Club Aurora, nel mese di luglio del 2009.