Balotelli barcolla fuori da un bar in Svizzera: il video è virale

Appena il tempo di iniziare e Balotelli fa già parlare di sé al Sion, in Svizzera, ma non per le prestazioni in campo. Come spesso gli è capitato durante la sua carriera vissuta tra genio e sregolatezza, Mario ha attirato ancora una volta l'attenzione dei media, e in questo caso anche dei social: è virale il video postato da "Actu Foot" mentre barcolla fuori da un bar di Losanna e viene sorretto da due persone, che lo portano via. A quanto pare Balotelli, che al Sion è arrivato nell'ultima sessione di mercato estiva, da allora non si sarebbe più visto in allenamento con la squadra di Tramezzani.