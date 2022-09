Guarín shock, le lacrime e il post dell'ex Inter: "Dio mi ha perdonato"

TORINO - Classe allo stato puro. Numeri da fenomeno, gol magnifici, elogi, grandi club. Poi la depressione, esplosa lo scorso anno: un buco nero in cui è precipitato e che lo ha spinto tra le braccia delle dipendenze, come molte volte accade all’essere umano quando sente, a ragione o meno, che la sua esistenza sta diventando miserrima, che ormai è un reietto. Fredy Alejandro Guarín era un fuoriclasse, e non solo in Colombia: 58 presenze con i Cafetéros, un Mondiale da protagonista in Brasile nel 2014 con José Pekerman ct. Squadre prestigiose, da questo e da quel lato dell’oceano Atlantico: Saint Etienne, Inter, Porto, Boca Juniors, Vasco da Gama.

LA BELLA VITA Che a Guarín piacesse la fiesta, la bella vita, in Colombia era una sorta di segreto di Pulcinella già prima del video shock del 2021, quando il centrocampista venne ripreso, lordo di sangue e in evidente stato di alterazione mentale, mentre inveiva e si scagliava contro la polizia davanti alla casa dei suoi genitori a Medellín subito dopo aver aggredito suo padre e altri membri della sua famiglia. «Le gusta mucho la joda», era il commento ricorrente, dove «joda» significa vita notturna, andare al massimo. Ma vita notturna e andare al massimo si accompagnano spesso e volentieri a alcool e cocaina. Soprattutto se sei nato in LatinoAmérica, a maggior ragione se sei colombiano, per di più di Medellín, la Ciudad de la Eterna Primavera, quello che è stato per lustri il feudo del Patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria, il più famoso narcotrafficante del Pianeta Terra.

LE LACRIME E IL PENTIMENTO La scorsa notte, Fredy Alejandro Guarín ha deciso di uscire allo scoperto e ha scritto un lungo post sui suoi account social ufficiali. Parole toccanti, accompagnate dalla foto del suo volto rigato dalle lacrime. «Buongiorno mondo. Oggi voglio mostrarmi come sono, a cuore aperto. Non lo faccio per generare pietà o per conquistare followers. Lo faccio solamente con l'intenzione che tutto questo serva a qualcuno, che venga recepito almeno da una persona. Da tempo la mia vita è cambiata enormemente. Le lacrime che vedete nella foto sono le lacrime di un uomo pieno di vizi, errori, peccati e tante altre schifezze... Mi gente, popolo mio, ricordatevi che siamo sempre in tempo per aprire la porta a Papito Dios, al Signore che è nostro Padre, e lasciare che sia Lui a guidare la nostra anima e il nostro cuore. Dio mi ha già perdonato e io ho perdonato me stesso. Se qualcuno non è d'accordo con questa pubblicazione lo posso capire. Vi auguro e vi chiedo di non smettere mai di sognare e che il perdono sia sempre frutto d’amore e sia guidato da Dio, nostro Signore. Dio vi benedica oggi e sempre. Vi mango tanti incoraggiamenti e forza... Non è mai troppo tardi, ricordatelo».