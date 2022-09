Mls, il Toronto di Bernardeschi ko: ad Orlando finisce 4-0

L'ex juventino in campo, insieme a Criscito ed Insigne, non evita la pesante sconfitta: i play off sono lontanissimi

18 . 09 . 2022 11:04 1 min

© www.imagephotoagency.it

