La Francia cede a Mbappé sui diritti di immagine

PARIGI (FRANCIA) - Kylian Mbappé e va a segno, mettendo all'angolo la federazione francese. L'attaccante del Paris Saint-Germain e dei 'Bleus', da mesi impegnato in una battaglia con la Fff sulla gestione dei diritti di immagine dei calciatori convocati in nazionale, ha infatti ottenuto un primo risultato minacciando di disertare il classico shooting fotografico di squadra previsto nel ritiro di Clairefontaine .

Il comunicato della Fff

La federcalcio francese infatti, che con il presidente Noel Le Graet aveva fatto saper di non voler discutere di un nuovo accordo prima dell'imminente Mondiale in Qatar, ha deciso di fare marcia indietro comunicando la sua decisione attraverso un comunicato: "La FFF - si legge nella nota - è lieta di lavorare alle linee guida di un nuovo accordo che consentirà di garantire i propri interessi tenendo conto delle preoccupazioni e delle legittime convinzioni espresse dai suoi giocatori". Una vittoria per Mbappé e per il suo legale, che da mesi negozia per la modifica dell'accordo esistente.