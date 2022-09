Newcraighall: passione per il football... e per la birra!

TORINO - Football and pint of lager, il pallone e una birra media sono, da sempre, le due grandissime passioni dei britannici. Stavolta in Scozia, però, si sono realmente superati.

AMORE PER LA MAGLIA Ci sono da sempre club che cercano di andare oltre ogni volta che lanciano un nuovo design per la maglia della propria squadra: c’è chi osa di più e chi di meno. Ci sono state società che addirittura hanno scelto di cambiare i colori sociali e altre che, invece, temono che ogni novità sia vissuta malissimo dai tifosi e possa portare a feroci contestazioni. In Scozia hanno voluto stravincere: a Edinburgo c’è un club che ama innovare e a cui frega ben poco, eventualmente, di urtare sensibilità. Il Newcraighall Leith Victoria, società che gioca nel campionato amatori scozzese, ha lanciato la nuova maglia: bianca, nera e giallo oro con le bollicine. Sì, con le bollicine, perché la divisa da gioco è in realtà una pinta di birra bionda. E con una T rossa nel mezzo: insomma, un boccale di Tennent's (lo sponsor del club), che più scozzese non si può!

MACCHE’ PROTESTE La cosa curiosa è che l’innovazione grafica al posto di suscitare critiche o contestazioni, ha generato l’effetto opposto: non si trova più una maglia-boccale manco a pagarla, esaurita nello shop della squadra, su internet, ovunque. Un successo planetario. Il Newcraighall Leith Victoria ha quindi deciso che vengano prodotte altre magliette affinché nessun tifoso (o amante della birra) rimanga senza.

NON E’ UNA NOVITA’ Va comunque ricordato che a Newcraighall non sono nuovi a queste avventure grafiche: avevano già prodotto una maglia del club con le immagini di Pac-Man, storico videogame anni ‘80 che fece impazzire generazioni e generazioni.