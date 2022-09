Lavezzi torna: al Mondiale in Qatar farà... l'intervistatore

TORINO - El Pocho torna nel mondo del calcio: a 3 anni dal ritiro, dall’addio alla carriera da professionista a solamente 34 anni, Ezequiel Iván Lavezzi si riaffaccia sul palcoscenico del Fútbol, ma con un ruolo assolutamente inaspettato. L’ex attaccante del Napoli è stato ingaggiato dall'area Sviluppo del Conmebol e andrà a intervistare i giocatori appartenenti alle 4 federazioni qualificate alla Coppa del mondo (Argentina, Brasile, Ecuador e Uruguay). «Noi del Conmebol vogliamo vedere, intervistare e seguire passo passo i migliori giocatori che ci rappresenteranno con le loro squadre durante i Mondiali 2022 in Qatar. Sarà Pocho sarà il conduttore delle interviste con le stelle dei 4 Paesi», ha spiegato Nery Pumpido, ex portiere dell’Albiceleste campione del mondo in Messico nel 1986 e ora Segretario Deputato Generale e Direttore dello sviluppo della Confederazione sudamericana.

VISITINA AGLI AMICI Nei giorni scorsi El Pocho è stato avvistato a Miami: non è mancata una visita affettuosa ai suoi ex compagni, agli amici della Selección che la scorsa notte ha giocato e vinto in amichevole contro l’Honduras proprio all’Hard Rock Café Stadium, l’impianto della capitale della Florida. L’incontro tra l’ex bomber e i giocatori dell’Argentina è stato il preludio a una prima serie di video che verranno caricati nelle prossime ore sui canali social ufficiali dell’ente che governa il calcio in LatinoAmérica. Con El Pocho c’era un altro ex italiano, El Pipita Gonzalo Higuaín, che attualmente gioca per l'Inter Miami e ha condiviso diversi anni in nazionale con gente del calibro di Lionel Messi, Ángel Di María e Nicolás Otamendi.