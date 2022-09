Sesko conquista l'Europa con un gol. Seguendo Haaland. E il Milan...

TORINO - Una stoccata secca, imprendibile e beffarda: un arco nel cielo della periferia di Stoccolma che ha terminato la sua corsa nell'angolo più lontano della porta difesa da Robin Olsen. Così Benjamin Sesko si è voluto presentare, senza filtri, sul palcoscenico del calcio internazionale. Un gol non casuale, ma voluto e eseguito con una eleganza e una semplicità che per gli esperti del settore, significa soltanto una cosa, talento puro. L'attaccante sloveno, che con la sua prodezza ha sancito la retrocessione della Svezia nella Fascia C, non è un nome nuovo sui taccuini degli osservatori dei maggiori club europei, anzi: su di lui già da un paio di stagioni “ronzano" in tanti, da quando nel 2020 il Guardian inserì il suo nome tra i 60 giovani più promettenti del continente. Sesko non si è più fermato, con il Salisburgo ha inanellato trofei, un titolo e una coppa nazionale, e un bagaglio di esperienza fondamentale per affacciarsi su terreni di gioco più impegnativi. La sua maturazione si è concretizzata nel club griffato Red Bull, un laboratorio di potenziali campioni che oltre a Erling Haaland, ha “svezzato" anche Sadio Mané, Upamecano, Szoboszlai e Naby Keita. La prodezza di martedì sera con la Slovenia ha rotto gli argini della popolarità e riportato alla mente altri gioielli balistici firmati da giocatori non banali, Marco Van Basten o Francesco Totti.