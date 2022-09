Scozia: l'ex Palermo Lafferty rischia una maxi squalifica!

TORINO - Diventare virale su internet? Lo stai facendo nel modo sbagliato! E’ quanto successo nelle scorse ore a Kyle Joseph George Lafferty , bomber nordirlandese di 35 anni con un passato anche nel Palermo. L’attaccante che milita nella Premier League scozzese con il Kilmarnock è finito in un video con un tifoso e s’è lasciato scappare l’esclamazione “Up the Celts”, ossia "forza Celtic". E’ già stato multato e ora rischia una maxi squalifica di 10 turni. Il motivo? La frase del bomber di Enniskillen è considerata «settaria».

MULTA, SCUSE, TRIBUNALE Lafferty è stato multato dal club, ha chiesto scusa a «familiari e colleghi» ma questo non lo esenterà da un giro nel tribunale della Scottish FA, la federcalcio di Glasgow, previsto per il 20 ottobre. Dovrà rispondere dell’accusa di non agire nel migliore interesse del football e di aver violato una regola che vieta l'uso di un linguaggio offensivo che include riferimenti a origine etnica, razza, nazionalità, religione o credo politico. Il regolamento della federcalcio scozzese prevede che la sanzione sia una squalifica obbligatoria di minimo 10 partite che può essere ridotta solo «qualora siano accertate circostanze eccezionali». Il Kilmarnock ha preso posizione immediatamente dopo che il video ha iniziato a circolare: «Il club può confermare che Kyle si rammarica delle sue azioni e riconosce di aver deluso se stesso, la sua famiglia, il club e i tifosi. Il Kilmarnock ha successivamente intrapreso un'azione interna e ha quindi comminato una sostanziosa multa al giocatore. Il club ha anche ingaggiato il principale ente di beneficenza anti-discriminazione in Scozia, Nil By Mouth: lavorerà a stretto contatto con Kyle su base individuale, oltre a fornire ulteriore formazione alla prima squadra e ai membri dell'Academy. Kyle si è anche impegnato a sostenere i progetti del club che lo vedranno partecipare alle iniziative educative di Nil by Mouth, oltre a prestare servizio volontario ogni settimana nel progetto “Football for All” del Kilmarnock». Il club ha infine garantito alla Scottish FA una completa cooperazione nelle indagini.

NON RISCHIA LA NAZIONALE Lafferty non ha partecipato all’ultima doppia sfida dell’Irlanda del Nord in Nations League contro Kosovo e Grecia: la motivazione ufficiale fornita dal ct Ian Baraclough è stato un presunto infortunio alla schiena patito dall’attaccante. Alla domanda se il pasticciaccio di Lafferty nel video social possa essere la fine della carriera in nazionale, il tecnico ha risposto con un laconico: «Non credo».