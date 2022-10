Manchester City, la villa da sogno di Grealish: il giardino è più grande dell'Etihad Stadium!

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Non ha badato a spese, Jack Grealish: il giocatore del Manchester City ha infatti investito 6 milioni di sterline (6,8 milioni di euro) per una splendida villa nel nord-ovest di Manchester. In Inghilterra assicurano che la lussuosa proprietà abbia lasciato senza fiato il giocatore, incantato dalla bellezza dell'immobile e dintorni. La struttura vanta infatti una piscina, una palestra e una suite per il tempo libero oltre a un'enoteca e diverse stanze dedicate a una delle più grandi passioni di Grealish: comporre musica ed esercitarsi come disc jocker. Ma non è tutto: il 27enne nazionale britannico può godere di un sontuoso giardino di 20 acri (quasi 9 ettari), le cui dimensioni superano di gran lunga quelle dello stadio del City, l'Etihad-City of Manchester, e può intrattenere gli ospiti in un cottage all'interno del parco che circonda la villa, adibito anche al pernottamento.