Pirlo, nuovo ko: il Karagumruk sconfitto dal Fenerbahce 5-4

Il futuro di Andrea Pirlo alla guida del Karagumruk è sempre più in bilico. L'ex tecnico della Juventus ha collezionato una rocambolesca sconfitta sul campo del Fenerbahce per 5-4, restando al terz'ultimo posto in classifica con soli sei punti all'attivo. La gara è stata ricca di colpi di scena: padroni di casa in vantaggio con Crespo, poi Borini e Kouassi ribaltano il risultato. Al termine del primo tempo Valencia realizza la rete del 2-2. L'attaccante del Fenerbahce realizza ad inizio ripresa la sua doppietta, ma il Karagumruk non molla e trova il 3-3 con Borini su calcio di rigore. Nel finale accade di tutto: dal dischetto Valencia segna la sua terza rete, poi Kapacak trova il pareggio (4-4) per gli uomini di Pirlo. In pieno recupero, al 95' la beffa: Batshuayi regala agli uomini di Jorge Jesus il gol vittoria, che inguaia Pirlo.