Insigne, la commozione: “Abbiamo perso una figlia, sarà sempre con noi” VIDEO

TORONTO (Canada) - Lorenzo Insigne parla e si commouove raccontando del dramma vissuto in famiglia . L'ex capitano del Napoli, ora in forza al Toronto, è intervenuto in una conferenza in cui ha parlato della stagione in Mls con la compagine canadese, ma anche dei problemi affrontati nelle ultime settimane: "Non tutti sanno quello che è successo, però abbiamo avuto un grande problema familiare che faccio fatica a spiegare perchè non me la sento. Però abbiamo avuto una grande perdita insieme a mia moglie e non è stato facile". Evidentemente commosso Insigne che prosegue: "Stiamo cercando di andare avanti, uniti, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo altri due splendidi bimbi che ci permettono di stare spensierati, però il pensiero ci va sempre, è sempre nei nostri pensieri quello che ci è accaduto".