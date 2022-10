Haaland, il trofeo, la maglia kitsch: è proprio... mostruoso

TORINO - La Premier League ha consegnato a Erling Haaland il trofeo come miglior giocatore di settembre . Lui, capelli sciolti, in stile puntata numero centocinquanta di Viking, ha posato per la foto di rito con una maglia molto trendy, Dolce e Gabbana. Alla moda e un tantino eccentrico, il bomberone norvegese del Manchester City ha fin qui confermato la sua fama di serial-gol, uno dietro l'altro, senza soluzione di continuità, anche più di uno a partita.

Haaland e Mbappé, il confronto

Tutti pazzi di Haaland

I vari allenatori, interpellati sul fenomeno nordico, hanno usato parole di grande apprezzamento per il ragazzo. Jurgen Klopp del Liverpool: «E’ pazzesco». Il suo tecnico, Pep Guardiola: «Con Haaland mi sono adattato», mettendo da parte l’idiosincrasia per i centravanti (da Ibrahimovic a Mandzukic, tra i tanti). Hasenhuttl del Southampton: «Con Erling ci vuole coraggio per pressare». E via discorrendo. Un plebiscito per colui che fin qui ha disputato 13 match con il City mettendo a segno 20 gol, 15 in campionato, 5 in Champions. In un solo termine: mostruoso.