Clamoroso in Inghilterra: porte troppo alte, operai in campo e partita posticipata

KINGSTON UPON HULL (Inghilterra) - Dopo i problemi tecnici di Elland Road durante la partita tra Leeds di Marsch e l'Arsenal di Arteta (LEGGI TUTTO) la domenica pomeriggio del calcio inglese continua a vivere momenti di particolare confusione. Infatti il match tra Hull City e Birmingham, valido per la 15ª giornata di Championship, è iniziato con un ritardo di circa 20 minuti rispetto al programma iniziale per un problema piuttosto singolare: dopo un'attenta verifica si è scoperto che entrambe le porte dell'MKM Stadium erano state montate nella maniera sbagliata, sforando di circa 5 centimetri in altezza le misure previste dal regolamento. L'errore ha reso necessario l'intervento di alcuni operai, che hanno dovuto smontare e rimontare le porte al fine di renderle entrambe idonee.