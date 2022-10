Real Madrid, la nuova vita di Benzema che ora brinda nell'oro

TORINO - Ha segnato in carriera più di 500 gol, è ormai un'icona nella storia del Real Madrid dove è riuscito a rendere indolore l'addio di Cristiano Ronaldo eppure in Francia l'avevano bollato come un delinquente, un giocatore del quale vergognarsi: oggi Karim Benzema riceverà il Pallone d'Oro, il premio patrocinato dalla rivista sportiva France Football e che viene considerato come un Oscar per chi vive e respira di calcio. Un'investitura che cancella un passato fastidioso, una macchia che il ct Didier Deschamps per la verità aveva per primo sepolto nel giugno 2021 dopo quasi sei anni di bando, e un titolo mondiale vissuto dal divano, a causa dell'ormai famoso “sextape", una losca vicenda di malaffare che aveva coinvolto, ma nella parte della vittima, anche l'ex compagno di nazionale Mathieu Valbuena e che è tracimata in tribunale.