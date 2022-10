Higuain, il pianto, le lacrime, gli abbracci: il Pipita lascia VIDEO

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - È stata una serata di grandi emozioni a New York. Sì, perché Gonzalo Higuain ha giocato la sua ultima partita da professionista. Il Pipita ha infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una gloriosa carriera che lo ha portato a vestire maglie prestigiosissime: River Plate, Real Madrid, Napoli, Juve, Milan, Chelsea e Inter Miami. A soli 34 anni - ne compirà 35 il prossimo 10 dicembre - l'attaccante argentino ha detto basta.

Higuain lascia tra lacrime e abbracci

Poco importa se il suo ultimo match si è concluso con la sconfitta della propria squadra - 3-0 per il New York City -, difficilmente Higuain dimenticherà questa serata. Una serata fatta di ricordi, lacrime, abbracci e pianti. È mancato solo il gol, quel fedele compagno che lo ha sempre accompagnato in tutte le tappe della sua carriera.