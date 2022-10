Mondiali: la Germania in allarme per Sané e Neuer

TORINO - L’orologio fa tic tac, tic tac... Quando ormai manca solamente un mese a Qatar 2022, qualsiasi malanno o infortunio che affligge un giocatore che si sta preparando per la Coppa del mondo si trasforma automaticamente in un mal di testa per tifosi e allenatori. E in Germania suona l’allarme per il capitano e per un supercrack.

La coscia di Leroy Sané

«Il Bayern per il momento dovrà fare a meno di Leroy Sané: ha riportato la rottura delle fibre muscolari nella parte posteriore della coscia sinistra durante la vittoria casalinga per 5-0 contro il Friburgo nell’ultimo turno di Bundesliga giocato domenica scorsa. Questo è stato il risultato degli esami effettuato dal reparto medico del club», si legge nel comunicato ufficiale dei bavaresi. Sané sarà costretto a rimanere ai box per alcune settimane: una sorta di incubo per la stella di Essen, dato che quattro anni fa, ai tempi di Russia 2018, l’allora ct del Mannschaft, Joachim Löw, lo escluse a sorpresa.

Gli antidolorifici di Neuer

Sané nopn è però l’unica spina dei tedeschi: permangono dubbi anche sulla forma fisica di Manuel Neuer, che ha saltato le ultime due partite dei campioni di Bundesliga per problemi alla spalla. «Per quanto riguarda Neuer, si tratta solo una questione di quanto sia limitato il suo gioco se non assume antidolorifici», ha spiegato il tecnico Julian Nagelsmann dopo la goleada contro il Friburgo. «Non voglio che prenda antidolorifici tutto il tempo per giocare perché altrimenti peggiorerà», ha concluso. In Qatar, la Germania è inserita nel Gruppo E: debutterà il 23 novembre contro il Giappone, poi affronterà la Spagna il 27 e quindi chiuderà la fase a gironi sfidando, il 1° dicembre, la Costa Rica.