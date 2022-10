Pirlo e Nusr Et, dal calcio al sale: la cena è tra maestri

A far tornare il sorriso sul volto di Andrea Pirlo ci ha pensato Nusr Et con la sua specialità, la tagliata di carne. L'ex allenatore della Juve, ora alla guida del Karagümrük, è stato a cena a Istanbul in uno dei ristoranti del famoso ristoratore. La cena, così come il famoso taglio della carne, è stato documentato sui social. Nel video, pubblicato sul profilo Instagram del turco, si nota un Andrea Pirlo molto soddisfatto tanto da fare in prima persona al il viralissimo "tocco del sale": la cena tra maestri, dal calcio al sale, è servita!