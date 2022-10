Il Benfica batte il Porto, decide Rafa Silva: ora la Juventus in Champions

OPORTO (Portogallo) - Il Benfica non si ferma e allunga in vetta alla classifica della Liga portoghese aggiudicandosi il Classico, in trasferta, sul campo del Porto. Continua l'ottimo momento delle Aquile che ora, con il +6 in campionato, possono concentrarsi al prossimo e decisivo match del Da Luz contro la Juventus di Allegri. Una delicatissima sfida di Champions che potrebbe portare gli uomini di Schimdt agli ottavi della competizione europea, eliminando definitivamente i bianconeri. Al Do Dragao è arrivata una vittoria di misura ed è partito un chiaro messaggio con destinazione Torino.

Il Benfica batte il Porto e vola a +6

Partono meglio i Dragoni che sfiorano il vantaggio con Taremi, poi Eustaquio perde la testa e in tre minuti riceve due cartellini gialli che complicano la partita dei ragazzi di Conceicao. Gli ospiti provano subito ad approfittarne in un minuto colpiscono due legni con Aursnes e Rafa Silva. L'equilibrio dura per 72', poi gli ospiti passano: mischia in area di rigore con David Neres che colpisce per primo, il tocco di Rafa Silva è decisivo come il Var che dopo due minuti convalida la rete. Il gol resiste anche dopo 7' di recupero, il Benfica festeggia la vittoria e si prepara per la Juve. Unica nota negativa per le Aquile, l'infortunio per Draxler entrato ad inizio ripresa e sostituito dopo soli 15 minuti.

Porto-Benfica, tabellino e statistiche