Argentina: alle 22 l'ultima giornata. Boca e Racing, lotta apertissima

TORINO - Stasera... che sera! Alle 22 in Argentina inizia l’ultima battaglia per il titolo della Liga Profesional e la lotta è apertissima: in testa c’è il Boca Juniors con 51 punti, uno più del Racing Club. Ad aggiungere ancor più pepe al duello finale c’è il calendario: il Xeneize, alle 22 italiane (le 17 di Buenos Aires) ospiterà a La Bombonera l’Independiente (sì, proprio i cugini del Racing Club), mentre l’Akademia ospiterà al Cilindro de Avellaneda il River Plate (sì, proprio i cugini del Boca Juniors) in un clamoroso scontro tra 4 delle 5 grandi del Paese.

Boca in festa se...

La squadra allenata da El Negro Hugo Ibarra dipende da se stessa: è campione per la 73ª volta se batte l’Independiente, ma anche se pareggia contro il Rojo e il Racing perde o pareggia contro il River. Ma non è tutto: il Xeneize può far festa anche in caso di sconfitta: a patto però che il Racing perda con il River.

Racing in trionfo se

Il Racing, invece, non può contare solo sulle proprie forze: è obbligato a vincere contro il River Plate e contemporaneamente deve tifare per i suoi acerrimi rivali, per quelli con cui divide il barrio di Avellaneda, per quelli biancorossi il cui stadio dista appena 4 passi dal tempio del Racing. Sì, perché senza un aiuto dall’Independiente, i biancocelesti saranno tagliati fuori dal discorso successo finale.

Occhio allo spareggio

C’è pure, anche se remotissima, l’ipotesi spareggio. Per arrivare a un’ultima sfida diretta il Boca dovrebbe perdere con l’Independiente e il Racing dovrebbe pareggiare con il River. La Liga Profesional ha spiegato che, nel caso in cui si arrivi allo spareggio, verrà giocato a partire da mercoledì, così come impone il regolamento. In questo caso, verrebbero rinviate le semifinali e/o le finali della Copa Argentina.

Un altro trofeo in palio

Il grande obiettivo di stasera sarà vincere il titolo, ma non sarà l'unica cosa in palio, visto che, a seconda del vincitore del Torneo de la Liga Profesional, verranno confermati anche i protagonisti del Trofeo de Campeones 2022. Il Boca è già classificato per aver vinto la Copa de la Liga Profesional e, in caso di bis in campionato, affronterà i vicecampioni. Il Racing ha due possibilità per giocare questa seconda finale con il Boca: se si laurea campione o se termina secondo. Attualmente la squadra allenata dal Pintita Fernando Gago ha 3 punti in più dell'Huracán (che sempre alle 22 fa visita al Patronato Paraná) e con un pareggio si assicura il pass per la semifinale contro il Tigre, che ha chiuso al secondo posto la Copa de la Liga Profesional. In questo caso il match si giocherebbe mercoledì 2 novembre. Il Trofeo de Campeones verrà disputato domenica 6 novembre: stadio e ora non sono ancora stati ufficializzati.

Otto anni fa... E Gago-Gallardo da incubo

Al di là di quanto potrebbe accadere a La Bombonera, il Racing Club sa benissimo che il River Plate è l’avversario peggiore da incontrare in questo momento: sono 5 partite che non perde al Cilindro. L’ultima volta fu 8 anni fa, nel Torneo Transición del 2014 che poi vinse proprio l’Akademia. Oltre a questo Fernando Gago da tecnico non ha mai battuto Marcelo Gallardo: 4 i precedenti con 3 vittorie del River e un pareggio. Nemmeno al Boca, però, possono stare tranquillissimi. Nessuno a Brandsen 805 crede che l’Independiente si scanserà per danneggiare il Racing: quella di stasera sarà l’ultima partita del tecnico Falcioni sulla panchina del Rojo e i tifosi dell’Independiente hanno cantato più volte, nell’ultimo match casalingo, “El domingo cueste lo que cueste”, domenica vincere sì o sì, in pratica. Come se non bastasse il concetto è stato ribadito a mezzo stampa da due miti del club: Ricardo Enrique Bochini e Sergio El Kun Agüero.