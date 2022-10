Pirlo ko contro Icardi e Mertens: il Galatasaray batte il Karagumruk

ISTANBUL (TURCHIA) - Dopo due successi consecutivi torna a conoscere la sconfitta il Karagumruk di Pirlo che cade nel match casalingo contro il Galatasaray valido per il 12° turno del campionato turco. Sul terreno dell'Ataturk Olimpiyat di Istanbul, la formazione dell'ex Juventus va ko contro i giallorossi per 2-0: reti tutte nella ripresa con Tasdemir (60') e Mata (85') con i padroni di casa costretti a giocare in dieci dal 33' per l'espulsione di Ugur. Tra gli ospiti partenza da titotari per gli ex Inter e Napoli, Icardi e Mertens, per i padroni di casa in campo dal 1' gli ex Serie A Viviano, Biraschi e Borini. Battuta d'arresto per Pirlo che rischia di scivolare in zona retrocessione, il Galatasaray accorcia sulla vetta portandosi a -2 dal Fenerbahce capolista.